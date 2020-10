Covid, positivo il capo di Gabinetto della Raggi: «Ma non si incontrano da giorni»

Covid in Campidoglio. Prima è stata la volta dell'Aula Giulio Cesare: con almeno una ventina di consiglieri comunali di Roma che potrebbero essere sottoposti a quarantena e tampone dopo che un consigliere di FdI, Francesco Figliomeni, ha fatto sapere ai colleghi di essere positivo al coronavirus. Ora a risultare positivo è il capo di Gabinetto del sindaco Virginia Raggi, Stefano Castiglione.

Campidoglio, consigliere positivo. Aula verso la quarantena. «Ma Raggi non l'ha incontrato»

Il caso è confermato da fonti del Campidoglio che sottolineano come il collaboratore della prima cittadina abbia «l'ufficio a due stanze di distanza da quello della sindaca» e che «negli ultimi giorni non si sono incontrati». Anche per il caso del consigliere contagiato, per Raggi non dovrebbero scattare misure: la sindaca, hanno spiegato dal suo staff, non ha partecipato all'ultima seduta in cui era presente Figliomeni.

