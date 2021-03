Covid, nonna Giuseppina, 107 anni, vaccinata a casa dai carabinieri a Isernia

Nonna Giuseppina, ormai 107 anni, vaccinata contro il Covid senza nemmeno doversi alzare dal divano di casa, in centro ad Isernia. Ci ha pensato il personale medico ed infermieristico dell’Arma dei Carabinieri impiegato presso il Centro Vaccinale attivato nell’Auditorium di Isernia, progetto Eos del ministero della Difesa.

Alla “missione” hanno partecipato anche militari del Comando Operativo Interforze (Coi) di Vertice. E' stato somministrato il vaccino a Giuseppina Muccilli, nata 17 aprile 1914 che nella mattinata odierna è stata raggiunta presso il suo domicilio dai medici dell'Arma unitamente a personale sanitario dell'ASReM del Molise. Una volta accertato che la signora fosse in buona salute (le hanno fatto i complimenti) le hanno inoculato il vaccino garantendo il pieno rispetto delle misure di sicurezza. In casa c'era anche la figlia ultra 80enne e la nipote, entrambe già vaccinate, che hanno voluto esprimere un sentito ringraziamento all'Arma dei Carabinieri che ha consentito così di sottoporre la loro cara al vaccino presso il proprio domicilio e in totale sicurezza.

I medici civili e militari hanno quindi fatto rientro al Presidio Vaccinale Difesa attivato presso il locale Auditorium, ove proseguono le attività vaccinali in favore degli ultra 80enni individuati dall'ASReM del Molise.

L'Arma dei Carabinieri è orgogliosa di essere costantemente vicina alle necessità della cittadinanza ed essere di valido ausilio alle fasce deboli e a coloro che versano in difficoltà.

