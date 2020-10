Covid, manifestazione negazionisti a Roma. La polizia: «In piazza solo con le mascherine»

Negazionisti del Covid e delle mascherine si sono dati appuntamento domani a partire dalle 14 in piazza Bocca della Verità, a Roma. Per evitare, però, l'esplosione di eventuali focolai ed arginare il contagio, il capo della polizia Franco Gabrielli ha diramato una nota in cui vengono elencate una serie di prescrizioni a cui attenersi. Le manifestazioni potranno svolgersi esclusivamente in «forma statica», si legge e a condizione che vengano rispettate le regole che garantiscono il distanziamento sociale e l'uso della mascherina. Qualora ciò non dovesse avvenire, le forze dell'ordine saranno autorizzate a scioglierle.

Il testo della circolare è stato inviato a tutti i Prefetti e indica le linee da seguire per gli appuntamenti dei prossimi giorni, già da domani a Roma. Nella Capitale sono attese, infatti, circa cento persone che si oppongono a quella che a loro dire è una «dittatura sanitaria».

Covid, quarantena obbligatoria in Svizzera per chi rientra da Liguria, Campania, Sardegna e Veneto

Ultimo aggiornamento: 15:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA