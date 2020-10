Covid Napoli, sui social la festa (vietata) della prima comunione con tanto di cantanti neomelodici

Una festa con decine di invitati in un ristorante di Marigliano con tanto di concerto con cantanti neomelodici, mancato rispetto delle distanze interpersonali e assoluta assenza di mascherine. Numerosi video diffusi su Facebook e Instagram oggi pomeriggio ritraggono Enzo Barone, una celebrità nell'hinterland di Napoli, esibirsi a quella che presumbilmente è una festa per celebrare una prima comunione.

Nei video girati dagli invitati alla festa e dal management del cantante si possono notare gli invitati - addossati gli uni agli altri - che partecipano con entusiasmo allo show, con tanto di fazzolettata. In pochi minuti sono stati tantissimi i commenti negativi piovuti sulle varie pagine che hanno diffuso i video dello spettacolo, al punto da spingere gli stessi autori a rimuoverli.

A poche ore dalla diffusione degli ultimi dati sull'aumento dei contagi da Covid-19 resta da comprendere come sia possibile per una struttura ricettiva - nonostante gli annunci di controlli più serrati da parte delle forze dell'ordine - organizzare feste private con la presenza di un numero così elevato di invitati. Secondo l'ultima normativa varata, infatti, le feste in spazi pubblici e privati che prevedono la perticipazione di invitati estranei al nucleo familiare del festeggiato sono severamente vietate.

E stando ai video pubblicati sulla pagina dell'agente del noto neomelodico la festa di oggi pomeriggio non è la sola a cui il cantante ha partecipato nelle ultime ore. In un video pubblicato venerdì, infatti, si può notare lo stesso Barone esibirsi a una festa di matrimonio a cui hanno partecipato decine di invitati del tutto sprovvisti di mascherine e in mancanza di qualsiasi forma di distanziamento sociale.

