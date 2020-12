Covid Italia, report Altems: negli ultimi due mesi raddoppiato numero dei decessi. Lombardia tra le più colpite

Raddoppiato il numero di morti da Covid in Italia negli ultimi due mesi (17 ottobre - 15 dicembre). Un indice preoccupante, quello che emerge dall'ultimo report Altems (Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari dell'Università Cattolica), che evidenzia come la media dei morti «è passata da 14,53 per 100.000 abitanti a 33,40 per 100.000 abitanti. Il valore dell'ultimo mese supera il valore soglia individuato, ossia al valore massimo che questa dimensione epidemiologica ha assunto in Italia: nei 30 giorni tra il 19 marzo ed il 17 aprile 2020 (32 per 100.000 abitanti)».

APPROFONDIMENTI ROMA Covid Lazio, bollettino oggi 18 dicembre 2020: 1.428 casi e 74 morti.... LAZIO Assembramenti anche in montagna, al Terminillo turisti rispediti a... INVISTA Coronavirus, Di Maio: "Per evitare terza ondata fermare curva...

Il report

Lo studio evidenzia, inoltre, come le regioni registrino dei dati di crescita differenti. Ma in ogni caso il contagio non si ferma: «Soprattutto in alcune Regioni, come il Veneto, la curva della mortalità non scende come ci sarebbe aspettati per via della continua crescita dell'età media dei contagiati e per la mancanza di modelli (e strumenti) omogenei di gestione dei malati covid a domicilio, nonostante le linee di indirizzo del Ministero della Salute». Il report è stato pubblicato oggi e riguarda tutte le Regioni italiane più le Provincie autonome: maggior attenzione è stata data alle regioni più colpite dalla pandemia come Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Marche e Lazio. In particolare, secondo Altems il Veneto, la Puglia e la Valle d'Aosta sono le regioni che hanno visto un rapido aumento dei ricoverati in terapia intensiva.

Covid Lazio, bollettino oggi 18 dicembre 2020: 1.428 casi e 74 morti. A Roma la curva risale: 810 contagi «Rt sopra1»

Il personale sanitario

Vista la drammatica diminuzione del numero dei posti letto e l'insufficienza dei medici impiegati, alcune regioni hanno quindi assunto più medici per fronteggiare l'aumento dei contagi da coronavirus: +439 solo in Lombardia. Seguono il Veneto con +433 (di cui 418 a tempo indeterminato) e il Lazio con +402 (di cui 161 a tempo indeterminato). Altre regioni, invece, hanno registrato un minor incremento di personale medico con specializzazione Covid: fra queste la Valle d'Aosta, l'Umbria e il Molise. Quanto alle Province autonome: «Le Regioni e le Province autonome - prosegue il documento - si sono mosse al fine di potenziare il personale medico per le diverse specializzazioni. Le specializzazioni rappresentate sono quelle strettamente collegate al Covid-19 (anestesia e rianimazione, malattie dell'apparato respiratorio, medicina d'urgenza, medicina interna, malattie infettive, microbiologia e virologia, igiene e sanità pubblica)», così riporta lo studio Altems.

Covid, rapporto Iss: Rt nazionale torna a salire. Sopra 1 in Lazio, Veneto e Lombardia. Solo 5 regioni a rischio basso

© RIPRODUZIONE RISERVATA