Covid in Campania, lutto nel mondo del giornalismo: morta Valeria D'Esposito, aveva 49 anni

La giornalista campana Valeria D'Esposito è morta. Aveva compiuto 49 anni lo scorso 15 febbraio e dopo qualche settimana aveva contratto il Coronavirus. Le complicanze dovute al Covid le sono state fatali. «Mentre ero in attesa della chiamata per il vaccino, un giorno all’improvviso mi sono sentita poco bene. È stato davvero un attimo: ero al pc, tranquilla a scrivere e a bere il mio tè, e in un secondo ho sentito le forze venire meno, mentre la gola iniziava a bruciare e la testa a pulsare di dolore», poi due desideri: «Le mie priorità future? Due cose che già avevo nel cuore: avere massima cura di me stessa e riprendere a viaggiare». Però non ha fatto in tempo.

APPROFONDIMENTI URUGUAY Franco Acosta, morto ex attaccante del Villarreal: aveva 25 anni, era... CAMPOBASSO Covid, morto il maresciallo dei carabinieri Arturo D'Amico: aveva... TERAMO Imprenditore stroncato dal Coronavirus. Il figlio:...

Franco Acosta, morto ex attaccante del Villarreal: aveva 25 anni, era scomparso sabato

Valeria D'Esposito inizia come orafa. Le condizioni di salute, definite da lei «sempre più complicate» la costringono però ad abbandonare il mestiere artigiano. Così, nel 2011, inaugura un blog collegato al suo precedente lavoro. Un'esperienza che le ha «aperto nuovi orizzonti» e le ha permesso di rimettersi in gioco.

Mi presento su @visitcampania1 https://t.co/tBHTzIIgWN #visitcampania #campania #blogger #giornalismo #viaggi #enogastronomia pic.twitter.com/2aAvkGy37e

Ultimo aggiornamento: 13:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA