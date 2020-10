Milano, terapie intensive piene riapre l'ospedale Covid in Fiera, Bertolaso: oggi i primi 6 pazienti

È previsto per oggi pomeriggio l'arrivo dei primi pazienti all'Ospedale di Fiera Milano. Lo ha detto stamani Guido Bertolaso, in visita nella struttura, dove fervono i preparativi. «Oggi pomeriggio arriveranno i primi sei pazienti trasferiti dalla rianimazione di un altro ospedale», ha detto Bertolaso in collegamento con Mattino Cinque. In circa una settimana arriveranno una trentina di malati, e fino a 45. Bertolaso, dopo aver fatto il giro con i coordinatori sanitari, non ha rilasciato dichiarazioni.

«Speravo che l'ospedale in Fiera potesse essere sempre e soltanto una garanzia, ma domani dobbiamo aprirlo e sarà senz'altro purtroppo molto utile»: così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana aveva annunciato proprio ieri. «Siamo nella fase tre e quindi scattano alcune situazioni come l'ospedale in Fiera. Dobbiamo cercare di controllare i numeri del contagio», ha aggiunto Fontana, che si è augurato di non dover prendere altri provvedimenti, come una zona rossa per Milano: «Credo si debba fare un passo dopo l'altro, confido che le nostre misure possano contribuire a essere fondamentali per il controllo del contagio».

