Covid, altri due medici morti: sono Giuseppe Basso e Carlo De Luca. Il bilancio sale a 319

Si aggrava il bilancio dei medici morti durante la pandemia da Covid: sono 319 le vittime registrate dalla Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo). Le ultime vittime ricordate dall'Ordine sono l'oncoematologo pediatrico Giuseppe Basso - direttore dell'Oncoematologia pediatrica di Padova - e il gastroenterologo Carlo De Luca di Tivoli (Roma).

Nel frattempo è arrivato il cordoglio del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia e dell'università di Padova, per il pioniere dell'oncoematologia pediatrica in Italia. Giuseppe Basso, scomparso all'indomani della Giornata mondiale contro il cancro infantile dopo una vita passata a combatterlo: «Il Covid ci ha portato via la stella cometa delle cure per i bambini malati di tumore. Con Giuseppe Basso la sanità veneta perde non solo un grande clinico, ma anche una persona incomparabile per le qualità sul piano umano, che ho avuto la fortuna di conoscere molto bene», così Luca Zaia.

Classe 1948, Basso fondò la Scuola di Oncoematologia pediatrica a Padova e in Italia, sottolineano da Padova. Dove hanno ricordato il medico scomparsco con un'intervista rilasciata da lui due anni fa: «Oggi più dell'85% dei bambini che si ammalano di tumore - dichiarava Basso - diventeranno grandi, avranno una vita normale, potranno avere dei figli e ricordare come un episodio passato il fatto di aver avuto un tumore. A Padova abbiamo fatto uno sforzo organizzativo e finanziario per poter essere centro di riferimento per tutta Italia e garantiamo quello che è il top della diagnostica mondiale. Abbiamo reso l'Italia uguale: ogni bambino che si ammala avrà la diagnosi nel medesimo tempo e la stessa possibilità di cura, sia che provenga da un grande centro o da una zona periferica del nostro Paese», dichiarava Basso.

Anche il rettore dell'Università di Padova Rosario Rizzuto ha voluto ricordare il medico scomparso: «Scienziato di valore e medico appassionato il professor Basso con competenza e determinazione ha applicato i progressi della scienza alla cura dei giovanissimi pazienti, che nei momenti difficili della malattia in lui hanno trovato le terapie più efficaci e un sorriso amico. Intelligente, critico, ironico, mai banale, di lui ricordo tante discussioni accese, animate dalla comune passione per la scienza e da una profonda stima reciproca. Mancherà a tutti noi», così il rettore Rizzuto.

