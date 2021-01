Botte e schiaffi al supermercato per la mascherina abbassata: cassiere e cliente finiscono all'ospedale

Schiaffi, pugni, botte. Colpa della mascherina abbassata. Un cliente non indossa correttamente la protezione e l'addetto del supermercato lo riprende e scoppia una zuffa, che ha portato i due in ospedale. È successo a Fabriano, in un esercizio commerciale nel centro storico: la lite cominciata all'interno è proseguita all'esterno, a forza di calci, schiaffi e pugni.

Solo grazie al pronto intervento degli agenti del Commissariato di Pubblica sicurezza, i due uomini, italiani entrambi sulla quarantina, sono stati divisi. Sono stati curati al pronto soccorso dell'ospedale “Engles Profili” per traumi e contusioni. Prognosi di 30 giorni per l'addetto del supermercato. La polizia indaga per ricostruire esattamente la dinamica e per verificare l'eventuale coinvolgimento di altre persone.

