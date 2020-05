Coronavirus Napoli, una mamma di 40 anni muore di Covid: contagiata tutta la famiglia a Cardito

Una mamma di 40 anni è morta di coronavirus a Cardito, in provincia di Napoli. Tutta la famiglia è stata contagiata. La donna lottava da tempo con un brutto male e la Covid l'ha debilitata fino a ucciderla. Il sindaco Giuseppe Cirillo ha comunicato la notizia dalla sua pagina ufficiale Facebook. É la seconda giovane madre a perdere la vita nel paese.

La quarantenne, aveva già comunicato il sindaco su Facebook, aveva contagiato l'intera famiglia, di 4 persone, che ora si trovano in isolamento. «Faccio fatica a scrivere queste parole, non è mai facile dare notizie di questo genere. La morte delle due mamme, getta nello sconforto la nostra comunità, che in pochi giorni si è vista privare di due concittadine, e ci feriscono nell’intimità dell’anima», scrive il sindaco che spiega.

« A nome mio personale, dell’amministrazione comunale, di tutta la comunità di Cardito, esprimo ai familiari profondo cordoglio e sincera vicinanza per la perdita improvvisa dei propri cari. Affido al buon Dio le nostre due concittadine, siamo convinti che saprà mostrare le sue amorevoli premure anche ai familiari e quanti stanno soffrendo per la loro scomparsa».

Ultimo aggiornamento: 14:06

