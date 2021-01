Nelle aree più densamente abitate del Paese, tra cui anche la Lombardia, la curva dei contagi aumenterà di più in relazione a quanto maggiormente ci si sposterà con l’allentamento delle misure anti-Covid. E’ Corrado Spinella, direttore del Dipartimento di Scienze fisiche e tecnologie della materia del Cnr, a mettere in guardia contro la crescita dei contagi che potrebbe riprendere in diverse Regioni anche a causa della movida e delle nuove disposizioni dei 'colori'.

Assembramenti e zona gialla, Arcuri: «Rischiamo di perdere il controllo»

Il suo team di ricerca ha sviluppato un calcolo differenziale che permette di comprendere come si stia evolvendo la curva dei contagi a livello nazionale. L’approccio è basato su diversi fattori tra cui quante persone, in media, si riescono a incontrare nella vita di tutti i giorni.

«Il contagio riparte perché ci si muove di più e si sta mediamente più vicini gli uni agli altri – precisa Spinella – La densità abitativa è un valore basato sul numero di individui per unità di superficie e dove è più alta maggiore è la probabilità di ripresa del contagio. Qui si rialza l’ormai famoso Rt, che misura il numero medio di persone che un positivo riesce a contagiare durante l’arco del suo stato di positività».

Come andrà questa ondata di contagi con le nuove misure su base regionale? «Mi aspetto una ‘controreazione’ in Lombardia, Regione che ha una densità media di abitanti che è il doppio della media nazionale – sottolinea il ricercatore del Cnr – In Lombardia c’è un rischio di assembramento più alto che in Sicilia e questo spiega anche perché tutto è esploso lì. L’indice Rt reagisce risalendo ai cambi di mobilità in modo più reattivo nelle Regioni a maggior densità abitativa. Dunque, a parità di ‘rilassamento’ delle misure, il sistema Lombardia risponde più negativamente del sistema Sicilia. Purtroppo i dati della Lombardia stentano a scendere come stavano facendo prima delle feste di Natale. Sui grandi numeri quello che prevale sono le leggi legate al comportamento del sistema. La mobilità delle persone, in questi casi, segue le stesse regole della mobilità delle cellule gassose».

© RIPRODUZIONE RISERVATA