Lombardia, stabili i contagi e lieve aumento dei morti

In Lombardia il numero dei contagi resta più o meno stabile, con un lieve aumento dei morti. I dati sono in linea con quelli di ieri: i positivi in regione sono 78.105 (+577) con 7.978 tamponi. Ieri i nuovi positivi erano stati 526 con 7.155 tamponi. I morti sono 14.294 con un aumento di 63 nuovi decessi (ieri 42), senza variazioni i ricoveri in terapia intensiva (532), mentre calano i posti letto occupati negli altri reparti (6.414, -195).

Coronavirus Italia, le vittime sono meno di 200: mai così da un mese e mezzo

Aumentano i guariti da coronavirus in Lombardia - i dimessi sono complessivamente 53.470 - , stabili rispetto a ieri le persone ricoverate in terapia intensiva dove i letti occupati sono 532. I ricoverati non in terapia intensiva invece flettono: 6.414, -195 nelle ultime 24 ore secondo i dati forniti dalla Regione Lombardia. Complessivamente i tamponi effettuati risultano 418.835, +7.978 rispetto a ieri.



