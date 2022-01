Covid, Italia tutta rosso scuro nella mappa Ecdc: massimo rischio epidemiologico

La mappa dell'Italia è di nuovo rossa scuro nel report dell'Ecdc: il colore segna il massimo rischio epidemiologico per il Covid-19 nell'immagine aggiornata dall'agenzia Ue con sede a Stoccolma. Tutta l'Europa Occidentale e Meridionale è in rosso scuro, insieme alla Scandinavia, ai tre Stati Baltici e a gran parte dell'Europa Centro-Orientale. In rosso, la fascia che segnala un rischio un poco meno grave, restano solo la Romania, parte dell'Ungheria e gran parte della Polonia.

Nessuna regione è gialla o verde, i colori che segnalano un rischio minore. La mappa è tuttora basata solo sul numero di casi positivi, che con la variante Omicron stanno salendo ovunque, registrati in 14 giorni ogni 100mila abitanti, e sulla percentuale dei test positivi sul totale dei test fatti.