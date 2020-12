Effetto Covid sugli incidenti stradali: per l'Istat sono diminuiti fino al 30% i feriti e le vittime

Crollo record di incidenti stradali: nel 2020 sono diminuiti fino al 30%. Secondo l'Istat - considerando il possibile effetto Covid legato alle restrizioni - la mortalità è scesa del 26.3%, con 1.788 vittime. Anche gli incidenti con lesioni alle persone sono bruscamente diminuiti, passando a 90.821, cioè il -29.5% rispetto al 2019. I feriti sono scesi invece a 123.061, -32%. Il calo è più evidente, poi, se si va a considerare solo il periodo gennaio-giugno 2020, cioè il periodo della prima fase del coronavirus. In quell'arco di tempo il calo di incidenti ha raggiunto punte del 34% per la mortalità e quasi il 40% per gli incidenti con feriti.

Tuttavia in una nota, l'Istat precisa che non il trend non dipende da comportamenti virtuosi: «Con riferimento agli obiettivi europei 2010-2020 per la sicurezza stradale, sebbene la drastica diminuzione delle vittime nel 2020 avvicini l'Italia al target del -50% prefissato ciò non consente di leggere con accezione positiva i traguardi raggiunti. Il radicale calo della mortalità nei periodi di confinamento della popolazione e blocco della circolazione hanno condotto a una diminuzione forzata di incidenti e vittime, non legata a comportamenti virtuosi e al miglioramento della sicurezza stradale. In termini percentuali, nei primi nove mesi del 2020 il numero di morti scende del 43,1% rispetto al 2010 e del 66,4% nel confronto con lo stesso periodo del 2001».

