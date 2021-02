Covid, imprenditore suicida a Prato: «Non riusciva più a pagare i debiti»

Non riusciva più a pagare i debiti: è morto suicida l'imprenditore 68enne che prima di morire ha lasciato un biglietto ai suoi cari. Accade a Carmignano (Prato), dove ieri il titolare di un'agenzia viaggi si è tolto la vita, probabilmente disperato a causa della crisi innescata dalle chiusure del Covid. L'uomo, stando a una prima ricostruzione, ha scritto un biglietto per spiegare il suo gesto e per chiedere scusa a tutti i suoi conoscenti. Il biglietto è stato ritrovato dai carabinieri all'interno dell'agenzia viaggi, in cui si è tolto la vita. L'uomo mandava avanti l'attività da 25 anni. Nel frattempo i carabinieri indagano su altre possibili cause del gesto.

APPROFONDIMENTI LO STUDIO Coronavirus, lo studio: «Suicidi economici aumentati per la... IL CASO Ostia, tentato suicidio alla stazione Lido Centro: trasportato al San...

«Oggi è un giorno di lutto per tutta Carmignano - ha scritto il sindaco Edoardo Prestanti su Facebook - questo pomeriggio un commerciante del comune di Carmignano si è tolto la vita. Abbiamo chiesto a tutti di trattare l'argomento con il rispetto dovuto alla vittima della tragedia e ai suoi familiari», così Prestanti.

Lavoro, il rapporto sul 2020: la pandemia ha colpito soprattutto donne e under 35

Che poi ha aggiunto: «Sono sconvolto da quanto accaduto, ed esprimo il mio cordoglio e la nostra vicinanza ai familiari. Tragedie come queste però, portano con loro la necessità (per tutti) di riflettere su come questo dramma sia conseguenza di una situazione nazionale critica (la pandemia da coronavirus ndr.), dove le attuali misure non sono sufficienti a tutelare le categorie di lavoratori maggiormente colpite», ha concluso.

Gioco, i sindacati annunciano la mobilitazione: non ci sono prospettive di riapertura

«Non me lo potevo aspettare per nessun motivo - ha dichiarato la socia del 68enne - il mio socio era il più ottimista della coppia riguardo alla situazione economica, sono addolorata e sconvolta per tutto quello che è successo e per come è successo: non sono stata capace di interpretare il suo malessere», ha commentato la collega dell'uomo.

Regioni Ue, finanze enti locali a rischio per impatto crisi

Ultimo aggiornamento: 13:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA