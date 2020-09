Covid Genova, mascherina obbligatoria tutto il giorno in centro storico: «Cluster da stroncare»

Mascherina in centro storico

L'area comprende il porto antico, la stazione Principe, piazza Matteotti e via Ravasco. L'ordinanza sarà firmata in serata. Dal provvedimento saranno esclusi i runner. Previste sanzioni fino alla chiusura dei locali del centro storico che non rispettano l'obbligo di mascherina tra i propri clienti. «Il cluster del centro storico continua ad alimentare il ricovero di pazienti negli ospedali soprattutto verso il Galliera» commenta Toti«. »Vogliamo stroncare il potenziale cluster sul nascere«, sottolinea Bucci.

