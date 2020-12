Covid, gemelli si ammalano: uno guarisce l'altro muore, divisi dal virus dopo 70 anni insieme

Uniti da una vita, separati per sempre dal Covid. Non sono mai stati un giorno senza vedersi, sempreinsieme al lavoro e fuori. Dopo il contagio del coronavirus uno è guarito e l'altro è morto. E' la storia di due fratelli gemelli di 70 anni del Ravennate, riportata dall'edizione locale del Resto del Carlino. Dalla loro nascita i due probabilmente non sono stati un solo giorno senza vedersi: lavoravano nell'azienda di famiglia e vivevano nella stessa casa. Un mese fa uno dei due ha contratto il virus, sviluppato la sindrome Covid-19 e ricoverato. Dopo poco anche il gemello si ammala e viene portato in ospedale, in terapia intensiva, dove però qualche giorno fa è morto.

Il fratello, il primo a stare male, ora sta meglio, «Lo sentiamo al telefono - dicono i familiari al quotidiano - Ora è in grado di parlare, di mangiare. Speriamo che torni a casa presto». Tuttavia ancora non sa della morte del gemello. «Ha già avuto un peggioramento, anche fisico, quando ha saputo che anche suo fratello si era ammalato ed era stato ricoverato».

