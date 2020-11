Covid, focolaio nell'ospedale Civico di Palermo, contagiati almeno 14 fra medici e infermieri

Allarme all'ospedale Civico di Palermo dove è stato registrato un focolaio di Covid al pronto soccorso. Almeno 14 tra medici e infermieri sono risultati positivi nel corso dei controlli effettuati regolarmente sul personale sanitario. All'interno del pronto soccorso sono ricoverati almeno 50 pazienti Covid, alcuni anche in condizioni critiche. Al momento sono stati eseguiti diversi tamponi agli altri operatori sanitari in servizio, molti sono già risultati negativi.

«Stiamo cercando di arginare il focolaio - dice il primario del pronto soccorso Massimo Geraci - Al momento i positivi sono 14 circa il 10%. Ci sono tanti pazienti nel reparto, molti in ventilazione».

