8 Aprile 2021

di Marilù Musto

Una denuncia-querela per presunta responsabilità medico-sanitaria è stata depositata in Procura a Roma per la morte di Angelo Parente, 35 anni, nato con la sindrome di Down. Il figlio di Teresa era stato ricoverato al "Gemelli" di Roma e pochi giorni dopo si sarebbe ammalato di Covid. Poi la morte all'ospedale di Roma.

Grazzanise (Caserta) è il paese dove era cresciuto e che lui amava. "Ad ogni manifestazione in piazza, lui c'era. Aveva una ita sociale molto intensa", racconta ora la mamma, Teresa. Poi, è successo l'imprevisto. Era stato ricoverato in ospedale il 16 dicembre del 2020 per un sospetto linfoma, ma in corsia era poi risultato positivo al virus da Covid -19. In preda a svenimenti ed emorragie, è deceduto all'ospedale Gemelli a gennaio.

Ora, la famiglia fa un appello affinchè si riesca a contattare chi, in quel periodo, ha vissuto la stessa Odissea di Angelo all'ospedale Gemelli di Roma. I genitori e le sorelle di Angelo sono difesi dall'avvocato Loredana Luiso che in questi giorni sta seguendo la famiglia nel percorso giudiziario.