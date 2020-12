Covid e disabilità, Rojc (Pd): «Confido che se ne faccia carico direttamente il presidente Conte»

La senatrice Tatjana Rojc (Pd) è tornata a parlare sulle disabilità in relazione al dl Ristori. In particolare sull'aspetto abitativo; secondo la senatrice Pd si tratta di un aspetto fondamentale - soprattutto in tempo di Covid - di cui si impegnerà in prima persona lo stesso premier Giuseppe Conte. «Degli impegni presi dal Governo accogliendo il mio ordine del giorno su disabilità e residenze socio-assistenziali, confido si farà carico direttamente il presidente Conte, che ha la delega alla disabilità», queste le parole di Rojc.

Si tratta di un atto teso a incrementare le risorse socio-assistenziali a disposizione delle persone con disabilità: un ordine del giorno che verrà adesso incluso nel dl Ristori: «Affiancandosi alla risoluzione della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani questo atto impegna l'Esecutivo ad incrementare le risorse per le comunità e il numero degli operatori in quanto i genitori anziani risultano fortemente a rischio Covid», afferma la senatrice.

Poi Rojc ha continuato, sottolineando l'impegno per aumentare anche il finanziamento dei dispositivi di protezione, includendo anche gel sanificanti e la formazione specifica necessaria per fronteggiare la pandemia da coronavirus. Un'iniziativa fatta di «interventi mirati e specifici volti ad aumentare i livelli di tutela e sicurezza nelle strutture socio-educative ad alta integrazione sanitaria. Il mondo della disabilità è sempre troppo poco conosciuto, e per questo è doveroso continuare a tenere aperto il dialogo e alta l'attenzione».

