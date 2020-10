Covid, decreto: braccialetto elettronico per evitare il carcere a chi è stato condannato a meno di 18 mesi

Niente carcere in tempi di Covid per chi ha subìto condanne fino a 18 mesi. Le pene detentive di durata non superiore a questo limite potranno essere eseguite in luoghi esterni al carcere con l'applicazione del braccialetto elettronico. Lo prevede la bozza del pacchetto giustizia nelle parte dedicata alle misure per alleggerire le carceri così contenere il rischio contagio. La norma non si applica ai condannati per gravi reati, a chi è sottoposto a un regime di sorveglianza particolare e a chi ha partecipato alle rivolte nelle carceri.

Ultimo aggiornamento: 19:46

