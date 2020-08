Covid, focolaio a Cortina al Summer festival: l'annuncio di Zaia, «500 persone da controllare»

Coronavirus Veneto, il presidente Luca Zaia torna in diretta dopo una settimana oggi - 27 agosto - e aggiorna sui dati del contagio e alle vittime del Covid e sulle misure di prevenzione. Ha parlato del focolaio al Summer festival di Cortina con oltre 500 persone da controllare.

Zaia in diretta oggi: cosa ha detto

Il governatore ha comentato i dati aggiornati dell'Azienda Zero: «I tamponi sono oltre un milione e mezzo. Più 1.300.000 test rapidi. Si lavoroa 7 giorni su sette, in media 12.500 tamponi al giorno, ma potremo arrivare a 20mila. Siamo la comunità che in Italia ha fatto più test, solo poco sotto la Lombardia in termini assoluti (con molti meno abitanti). Totle positivi 22.469 ovvero 32 in più rispetto a ieri sera. C'è stata una vittima quindi il totale è 2117. I positivi sono 2221 quindi il 31.5% degli isolati. Masolo 161 con sintomi ovvero il 7.25%.

In isolamento ci sono infatti ora 7036 persone ovvero ben 512 in più di ieri. E' il nostro piano di sanità pibblica Faccio raffronti sempre rispetto al 18 maggio - 3 mesi fa - data della fine del lockdown.

Si sta abbassando l'età media che è di 38 anni, dato preoccupante. A questo proposito ho firmato l'ordinanza di test facoltativi per chi torna dalla Sardegna: saranno gratuiti in aeroporto.

Cortina

C'è stato segnalato un focolaio a Cortina e lo stiamo controllando: è stato al Summer festival e ora ci sono 500 persone da controllare.

SCUOLE

«Bisogna garantire l'insegnamento, hanno aderito al nostro appello per testare i prof circa la metà dei medici di base»

