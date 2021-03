17 Marzo 2021

di Raffaella Troili

(Lettura 3 minuti)







La solitudine, oltre la malattia. Ma non c'è scelta. Chi ha la fortuna di avere sintomi tali da poter stare a casa nonostante sia positivo al covid deve rispettare un rigoroso isolamento. Insomma, guai ad aprire quella porta, quella della camera (o meglio, spesso, stanzino, scantinato, sgabuzzino rimesso in ordine). Ne va della salute del resto della famiglia, il senso di colpa sarebbe enorme. Tutto - dal mangiare ad andare al bagno - deve avvenire in solitudine, all'interno del locale dove si è in isolamento.

Come comportarsi?

Il momento dei pasti e le vettovaglie usate devono essere rigorosamente separati (sappiamo ormai che il momento di maggiore contagio è quando si abbassa la mascherina e si mangia, disperdendo inavvertitamente afflati e goccioline in giro). Colpi di tosse, respiri affannosi, tutto deve avvenire lontano dai locali usati dal resto dei conviventi. Poi, una volta mangiato, guanti e doppia mascherina, si dovrà provvedere a disinfettare posate, piatti, vassoi, bicchieri.

Lo stesso rigore va usato per pigiami, asciugamani, vestiti e lenzuola: è buona abitudine metterli in lavatrice separatamente, possibilmente a 60 gradi e con un igienizzante ad hoc.

Mai abbassare la guardia. Se i figli sono chiusi in camera in dad o catturati dalla play e sale il senso di abbandono, si può esser tentati, con cappuccio e tripla bardatura di affacciarsi nel corridoio, come in piena notte, tanto per sgranchire le gambe. No, meglio evitare incontri. Se la clausura dura troppo e però sono tornate le forze si può (creando una sorta di corridoio protetto) chiedere un'ora d'aria in balcone/terrazzo in solitudine, comunque a distanza di sicurezza massima.

Le porte di casa

Sembra scontato ma non lo è: la porta della "stanza covid" deve restare chiusa, non accostata, così ogni tanto si fa capolino disperatamente. No, al contrario la stanzetta deve essere arieggiata di frequente, è fondamentale: dunque aprite le finestre almeno ogni ora e chi ha anche un bagnetto annesso tenga spesso almeno una delle due serrande aperte. Luce, ma soprattutto aria nuova. L'ideale è naturalmente non condividere neanche i servizi igienici. Altrimenti ogni volta si dovrà arieggiare abbondantemente i locali e "sanificare" quanto si è toccato.

Con le poche forze che si hanno - ma tanto lo stanzino è quello che è - conviene anche fare le pulizie (passare lo straccio, disinfettare mobiletti, libri e sanitari), per evitare che il virus si aggrappi e nasconda più del dovuto sulle superfici.

E non c'è scampo. Con il resto del mondo e della famiglia bisogna sentirsi o vedersi grazie al telefono, quando si hanno un po' di forze, il malato con sintomi non ha granché voglia di parlare, piuttosto di ascoltare e non sentirsi escluso. Chiaro dunque che è consigliabile ogni tanto dare una voce al malcapitato rinchiuso in camera, del tipo "vuoi un té?", "tutto a posto?", "ricordati del saturimetro, l'ossigenazione del sangue va controllata di frequente". In modo che il distacco forzato non incida troppo sullo stato emotivo.