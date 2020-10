Covid Bologna, festa in casa con 23 studenti: i vicini chiamano la polizia, tutti multati

Una festa in un appartamento a Bologna a cui hanno partecipato 23 persone, tutti studenti spagnoli tra i 20 e i 24 anni, è stata interrotta ieri notte dalla polizia che ha ricevuto segnalazioni dai residenti. Le chiamate alla centrale operativa del 113 sono arrivate, intorno all'una e mezza, da un condominio in via Mazzini.

Sul posto, gli agenti hanno intercettato uno degli inquilini dell'appartamento, che subito ha fornito loro false generalità e per questo è stato denunciato. Una volta entrati in casa, hanno scoperto gli altri giovani. Tutti sono stati sanzionati per avere violato le misure per contenere i contagi da coronavirus e denunciati per disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone. I quattro giovani, residenti nell'appartamento, sono stati denunciati anche per ricettazione: gli agenti hanno trovato un carrello della spesa con la catena tagliata.

Ultimo aggiornamento: 14:55

