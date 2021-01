Covid, sale a 13 persone il bilancio dei positivi nel seminario di Sanremo

Sale a 13 persone il bilancio dei positivi del focolaio Covid, esploso la scorsa settimana nel seminario diocesano di Sanremo. Nel frattempo il Dipartimento di Prevenzione Asl 1 sta seguento la situazione in vista di una possibile estensione del cluster. Sono infatti 18 le persone che hanno avuto contatti con i positivi. La comunità del seminario, intanto, rimarrà isolata in attesa che i residenti si «negativizzino». Il rettore don Valerio Vacca ha dichiarato che: «Nessuna delle persone dimoranti in seminario ha una sintomatologia grave, soltanto alcuni registrano febbre e lievi sintomi di tipo influenzale». E sulla possibilità di un aumento dei contagi da coronavirus, don Vacca ha poi aggiunto che la situazione «si è verificata fortunatamente quando le lezioni scolastiche erano già sospese in ragione degli esami semestrali, che saranno effettuati a distanza».

