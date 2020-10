Covid Campania, 757 nuovi casi su 9.925 tamponi: 55 in terapia intensiva (+3 rispetto a ieri)

È di 757 il numero dei pazienti risultati positivi al Covid in Campania nelle ultime 24 ore. Lo fa sapere l'Unità di crisi della Regione Campania precisando che sono stati analizzati 9925 tamponi. Il totale positivi sale dunque a 16464 a fronte 654892 tamponi eseguiti. Nelle ultime 24 ore si registra una sola vittima mentre i guariti sono 149.

Sono 55 i pazienti ricoverati in terapia intensiva in Campania, su un totale di 108 posti di terapia intensiva attualmente disponibili negli ospedali campani. Lo rende noto l'Unità di crisi della Regione Campania nel bollettino di oggi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva in Campania sono 3 in più rispetto a ieri. Sono invece 550 i posti letto di degenza occupati a fronte di 665 posti disponibili. «Come programmato - si legge in una nota dell'Unità di crisi della Campania - a questi posti letto disponibili si aggiungono, in caso di necessità, quelli della 'Fase C' che prevede l'attivazione di 600 posti letto di degenza, 200 di sub-intensiva e 200 di terapia intensiva».

Sono 8.950 le persone attualmente positive in Campania, dato in aumento di 607 unità rispetto a quello di ieri. Le persone positive che stanno osservando l'isolamento domiciliare sono 8.347 (+576), mentre le persone ricoverate in ospedale sono complessivamente 603 (+31), di cui 548 (+28) in reparti Covid ordinari e 52 (+3) in terapia intensiva.

