Covid, un bambino di 5 anni ricoverato in terapia intensiva a Padova

Un bimbo di cinque anni positivo a Covid ricoverato in Terapia intensiva pediatrica all'ospedale di Padova: è stato necessario intubarlo perché i suoi piccoli polmoni colpiti dall’infezione non gli permettevano più di respirare da solo. Venerdì, per fortuna, le sue condizioni sono leggermente migliorate. La notizia è riportata da Il Mattino di Padova. Il bambino era stato ricoverato qualche giorno fa accusando i sintomi tipici del Covid 19 e infatti il tampone a cui è stato sottoposto ha subito confermato la diagnosi dell’infezione. Tutta la sua famiglia è stata messa in isolamento e attende l’esito dei tamponi.

