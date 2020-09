Covid, le nuove linee guida su trasporti e uffici: orari lunghi per scuole e negozi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’articolazione dell’orario di lavoro differenziato con ampie finestre di inizio e fine di attività lavorativa è importante per modulare la mobilità dei lavoratori e prevenire conseguentemente i rischi di aggregazione connessi alla mobilità dei cittadini. Anche la differenziazione e il prolungamento degli orari di apertura degli uffici, degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e delle scuole di ogni ordine e grado - queste ultime mediante intese, a livello territoriale con gli enti locali, nell’ambito di un coordinamento tra le Direzioni generali regionali del Ministero Istruzione e i competenti Assessorati Regionali all’Istruzione, per consentire ingressi e uscite differenziati.Nelle nuove linee guida per il trasporto pubblico, definite assieme al nuovo Dcpm in vigore da lunedì 7 settembre, viene rafforzata la modalità organizzativa che dovrà modulare le attività lavorative fino al 30 settembre. Quindi orari lunghi per uffici, negozi, scuole con finestre dilatate per iniziare e finire la giornata. «E’ raccomandata, quando possibile, l’incentivazione della mobilità sostenibile (biciclette, e-bike, ecc.)». Il documento apporta alcune correzione al dl del 19 maggio. Al riguardo, le conferenze di servizi previste dalle Linee Guida del piano Scuola 2020-2021 emanate dal ministero dell’istruzione prevedono specifici raccordi fra autorità locali. Questo approccio ispira le nuove linee guida e le «misure vanno modulate in relazione alle esigenze del territorio e al bacino di utenza di riferimento, avendo come riferimento quantitativo la necessità di ridurre in modo consistente i picchi di utilizzo del trasporto pubblico collettivo presenti nel periodo antecedente l’emergenza sanitaria e il lockdown».La responsabilità individuale di tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico rimane un punto essenziale per garantire il distanziamento interpersonale. Una chiara e semplice comunicazione nelle stazioni ferroviarie, metropolitane, aeroporti, stazioni autobus, mezzi di trasporto, mediante pannelli ad informazione mobile, è una carta vincente per comunicare le necessarie regole comportamentali nell’utilizzo dei mezzi di trasporto.In deroga al codice della strada, possono essere destinate ai servizi di linea per trasporto di persone anche le autovetture a uso di terzi. L’aumento delle corse dei mezzi di trasporto, soprattutto durante le ore di punta, è fortemente auspicabile anche mediante gli strumenti previsti dalla recenti norme sopra richiamate.