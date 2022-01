Lunedì 3 Gennaio 2022, 07:55 - Ultimo aggiornamento: 07:59

Alcol test sulle piste da sci, ma anche casco obbligatorio per gli under 18 e assicurazione necessaria. Multe più salate per chi sporca le strade e per chi getta in terra mozziconi di sigarette, plastica monouso bandita, pagamenti in contanti vietati per articoli che costano più di mille euro, anche se si tratta di regali e donazioni. Con il nuovo anno arrivano nuove regole e nuovi divieti. Alcune norme sono già entrate in vigore, come quelle da rispettare negli impianti sciistici. Dal primo di gennaio, infatti, oltre all'obbligo di Green pass è scattato anche quello di assicurazione che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi. La multa prevista per chi non è possesso della polizza, con ritiro di skipass, va da 100 a 150 euro. Sulla neve è diventato obbligatorio indossare il casco fino ai 18 anni e c'è il divieto di discesa se si è in stato di ebbrezza.

Sci, le nuove regole per gli impianti tra Super Green Pass e assicurazioni obbligatorie

Niente plastica

Le novità, però, non riguardano solo gli appassionati di sport invernali. Dal 14 gennaio sarà vietata la messa in vendita - si andrà però ad esaurimento scorte per i pezzi già in commercio - di plastica monouso e non biodegradabile: addio a diversi tipi di piatti, bicchieri, posate e cotton fioc. Dall'inizio dell'anno è scattato anche il tetto all'uso dei contanti: il limite per i pagamenti cash è sceso da 2.000 a 1.000 euro. Una regola pensata per combattere l'evasione fiscale e il commercio in nero e che vale anche per i regali, i prestiti e le donazioni. Sopra i 1.000 euro sono consentiti solo metodi di pagamento tracciati. Un'altra novità riguarda i pagamenti con il pos: i commerciati da qualche giorno sono obbligati per legge ad accettare ogni tipo di pagamento attraverso carte bancomat o carte di credito, anche se si tratta di spese di pochi euro.

In strada

Dal 2022 sono entrate in vigore anche le ultime norme che completano il nuovo Codice della strada. È prevista la sosta gratuita sulle strisce blu per i disabili, sono stati introdotti dei posteggi rosa riservati alle donne in gravidanza e ai genitori di bambini fino a due anni. Raddoppiano le sanzioni per chi getta dal finestrino dell'auto rifiuti, mozziconi o altri oggetti. E aumentano le multe anche per chi parcheggia nei posti per disabili senza averne l'autorizzazione - la multa va da 165 a 660 euro e a questa si aggiunge anche la decurtazione di quattro punti dalla patente - e per chi lascia la macchina in zone vietate, come fermate dei bus, corsie riservate, marciapiedi. Sono state introdotte maggiori tutele per i pedoni: hanno diritto alla precedenza non solo quando hanno iniziato l'attraversamento delle strisce, ma anche se si trovano in prossimità dell'attraversamento pedonale. Arriva poi la stretta sui monopattini: il limite di velocità scende da 25Km/h a 20 Km/h, che diventano nelle aree pedonali, c'è il divieto di circolazione e di parcheggio sui marciapiedi.

Le pubblicità

Un'altra novità del 2022 riguarda le pubblicità: sulle strade e sui veicoli sono vietati manifesti con contenuti sessisti o discriminatori, che propongano messaggi violenti o stereotipi di genere offensivi, oppure lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso o dell'appartenenza etnica. La violazione del divieto comporta la revoca dell'autorizzazione e l'immediata rimozione dei cartelloni.