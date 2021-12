Costringevano i figli a pregare e a non andare a scuola, arrestate 5 donne della setta «Neu Christen» in Alto Adige

Cinque donne, che facevano parte di una setta svizzera denominata «Neu Christen» (nuovi cristiani), sono state arrestate in Val Aurina, un piccolo comune della provincia autonoma di Bolzano. Come riporta Rai Alto Adige, a seguito di un'operazione condotta dalla Procura della repubblica e dai carabinieri, le donne avrebbero costretto i loro figli a pregare e a non andare a scuola. La setta si richiama ad un personaggio svizzero, Nikolaus Schneider, che si definisce «Schwert Bischof», che in tedesco vuol dire «vescovo della spada».

APPROFONDIMENTI ROMA Bambina pusher a 7 anni GERMANIA Bambina scompare mentre faceva jogging MONDO Bimbo di due mesi muore di fame: arrestata mamma 21enne...

Le donne arrestate sono accusate di maltrattamenti ed angherie per aver costretto i due figli di una di loro, minori di 14 anni, a pregare ed a sottostare ad altri riti, impedendo loro anche di andare a scuola. Le tre donne, tutte le della zona di Campo Tures, sono imparentate tra loro. In particolare si tratta di madre, figlia e zia. Sono attualmente detenute nella sezione femminile del carcere di Trento, dove verranno interrogate nei prossimi giorni.