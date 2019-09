Costretti a lavorare 14 ore al giorno per pochi euro: due arresti al ristorante 'All you can eat'

Costretti a lavorare 14 ore al giorno per pochi euro al mese: due arresti al ristorante 'All you can eat', di Campanara, a Pesaro. Si chiama 'All you can eat'. Mangi tutto quello che vuoi a 15 euro. Ma per il ristorante di sushi di Campanara, c’era una scorciatoia per poter offrire il cibo a questi prezzi.

I carabinieri per la tutela del lavoro del gruppo di Venezia ha portato a galla il quarto caso di caporalato in provincia di Pesaro culminato con due arresti: la titolare del ristorante, una cinese di 40 anni, e un pakistano di 42 che aveva il compito di reperire la manodopera sottopagata.

Tutto è iniziato un anno fa quando i carabinieri e i Nas hanno ispezionato il locale trovando dei cibi scaduti. Furono sequestrati quattro frigoriferi pieni di carne e pesce avariati. Quanto basta per alzare le antenne e approfondire l’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Pesaro. Agghiacciante il quadro emerso: 28 persone reclutate in un anno, almeno 15 quelle sfruttate nell'ultimo mese con turni di lavoro da 14 ore e paghe mensili da 600 euro.

