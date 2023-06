La Costituzione compie 75 anni: dalle pagine storiche de Il Messaggero all'iniziativa della Camera con sito dedicato e tre seminari

«Montecitorio illuminato». È il titolo della prima pagina de Il Messaggero del 27 dicembre 1947, giorno in cui è stata promulgata la Costituzione italiana dal Capo Provvisorio dello Stato Enrico De Nicola, pubblicata lo stesso giorno nell’edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale n. 298. ed entrata in vigore il 1º gennaio 1948. Tra i protagonisti di quella stagione straordinaria i leader dei grandi partiti antifascisti, da Alcide De Gasperi a Palmiro Togliatti, da Giuseppe Saragat a Bernardo Mattarella, il padre del Presidente della Repubblica, da Concetto Marchesi all'azionista Piero Calamandrei. Vicende politiche eccezionali che hanno mutato profondamente gli equilibri e la società del nostro Paese, contribuendo a solidificare la democrazia nata dalla ceneri nel ventennio. In occasione dei 75 anni della Costituzione, da venerdì 2 giugno, giorno della Festa della Repubblica, è consultabile - anche attraverso la pagina www.camera.it - il sito 75costituzione.camera.it dedicato a questo fondamentale anniversario.

L'iniziativa

L'iniziativa, promossa dalla Camera dei deputati, è quella di riunire in un unico spazio web tutti i materiali di documentazione finora pubblicati in formato digitale sulla composizione, i lavori e i documenti dell'Assemblea Costituente. Attraverso le diverse sezioni del sito è possibile accedere alle schede sull'attività dei deputati costituenti, al calendario dei lavori dell'Assemblea e delle sue Commissioni e all'inventario informatizzato dei documenti d'archivio. Completano i contenuti, la galleria fotografica, una serie di documenti audiovisivi, una rassegna stampa d'epoca, la piattaforma didattica sulla Costituzione e una bibliografia essenziale.

Gli incontri

In occasione del 75° anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione, inoltre, la Camera promuove, tra l'altro, tre incontri, rispettivamente il 22 giugno, il 5 luglio e il 27 settembre, nella cornice del Chiostro di Vicolo Valdina, dedicati ai fondamenti della Costituzione italiana, alle Costituzioni europee del dopoguerra e ai simboli della Repubblica.