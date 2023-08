Incendio a Costa Rey, turisti in fuga dalla spiaggia: Canadair in azione

Incendio a Costa Rey. Molti bagnanti in fuga dalla spiaggia questo pomeriggio. La forza del vento ha trasformato questa domenica di agosto in un incubo per molte famiglie. Elicotteri e Canadair hanno sorvolato il cielo creando paura nei turisti e in chi si trovava lì in quel momento.

Incendi Sardegna, nel Cagliaritano situazione difficile a causa del forte maestrale

Le fiamme sono arrivate fino alla strada, vicino al camping le Dune. L'aria è diventata in poco tempo irrespirabile e le case sono state evacuate.

Il Sarrabus è stato "colpito dai piromani", accusano diversi residenti. Da Molentargius a La caletta, passando per Costa Rey, i roghi hanno invato le spiagge e le strade.