Cospito, a Roma scontri con la polizia: due manifestanti feriti, tre fermati. Chiusa la Tangenziale est

Momenti di tensione sia a Roma sia a Milano durante i cortei organizzati per protestare contro il 41bis e in solidarietà con Alfredo Cospito. A Roma dopo il lancio di fumogeni e bottiglie si sono scatenate alcune cariche contro la polizia all'altezza della Prenestina. Un manifestante ferito lievemente sarebbe poi stato fermato insieme ad altre due persone.

Roma, tensione sulla Prenestina

A Roma inizialmente un gruppo di una decina di persone ha lanciato bottiglie e fumogeni contro un cordone delle forze dell'ordine e blindati messi a protezione di una concessionaria della Fiat in via di Porta Maggiore. Lo stesso gruppo di manifestanti, che sfila in nero con il volto travisato, ha poi proseguito seguendo il corteo ancora in marcia. Tensione sulla Prenestina, dove sono stati lanciati sassi contro l'auto di una società di vigilanza privata parcheggiata. Bloccata la Tangenziale est dopo che i manifestanti hanno bloccato la rampa, sono scattate alcune cariche contro la polizia.

I promotori si sono messi in contatto telefonicamente con una manifestante di Milano che ha raccontato: «Stiamo intorno alle mura di Opera per raggiungere il 41bis, il centro clinico è nel cuore di questa struttura e proviamo a parlare da tutti i punti per raggiungere Alfredo». «Alfredo lo hanno portato qui solo per fingere di dargli un sostegno sanitario ma in realtà per mantenerlo al 41bis», ha detto la manifestante in collegamento da Milano. Intanto a Roma i manifestanti, circa 800, si sono mossi in corteo percorrendo via Prenestina. Durante la manifestazione, secondo fonti di polizia, sono stati esplosi alcuni petardi e sono state fatte alcune scritte per Cospito.

Il corteo di Milano

Un gruppo si è staccato dal presidio organizzato davanti al carcere di Opera dopo aver organizzato un corteo tra i campi per portare un saluto ai detenuti. I manifestanti si sono avvicinati alla recinzione di sicurezza più esterna del penitenziario e hanno lanciato all'interno fumogeni e sassi. Il gruppo ha anche "tambureggiato" con pezzi di ferro sulla rete esterna al camminamento di ronda che delimita il carcere. Dai manifestanti sono poi partiti insulti e sputi verso le forze di polizia. Dal corteo che si sta snodando nei campi attorno al carcere anche slogan come «galere e Cpr non non ne vogliamo più, colpo su colpo le tireremo giù». In contemporanea sta andando avanti il presidio davanti all'ingresso principale di Opera.

A Opera anche attivista di Ultima generazione

Ha voluto essere presente al presidio per Cospito ad Opera Simone Ficicchia, l'esponente di Ultima generazione per cui è stata chiesta la sorveglianza semplice dopo che ha partecipato a una serie di azioni come il lancio di vernice sulla Scala di Milano lo scorso 7 dicembre. «Sono qui come individuo perché c'è una persona che sta facendo uno sciopero della fame, una azione assolutamente non violenta, contro un regime assolutamente inumano come quello del 41 bis e dell'ergastolo ostativo - ha spiegato mentre ai giornalisti che gli stavano parlando sono arrivati insulti dagli altri manifestanti -. Per quanto non abbracciamo gli stessi metodi di lotta per me, come persona che ha vissuto forme di repressione, sicuramente molto più leggere, ma allo stesso tempo sproporzionate per quello che sono le azioni non violente di ultima generazione per me è importante portare la mia solidarietà». «Abbiamo idee diverse su come si portino avanti le lotte ma - secondo Simone, che è presente oggi a livello personale e non come esponente del gruppo ambientalista - c'è una totale unità rispetto a quello che sta succedendo ad Alfredo e a ogni lotta che sta accadendo in questo Paese».