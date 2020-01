Cosenza, ai domiciliari il prefetto Paola Galeone che ha intascato mazzetta di 700 euro

Domiciliari per il prefetto di Cosenza. Non é la corruzione bensì l'induzione indebita a dare o promettere utilità il reato che viene contestato al prefetto di Cosenza, Paola Galeone, arrestata e posta ai domiciliari. Al prefetto viene contestato, in particolare l'articolo 319 quater del Codice penale. Lo riferisce una nota stampa della Procura della Repubblica di Cosenza. Il prefetto Galeone si trova agli arresti domiciliari nella sua abitazione di Taranto.

Indagato il prefetto di Cosenza per corruzione: filmata la consegna di denaro per 700 euro

La donna è stata sorpresa mentre intascava 700 euro. Una mazzetta che avrebbe favorito un'imprenditrice della zona che, in realtà, l'aveva già denunciata. Per questo il prefetto di Cosenza, Paola Galeone, è finita nel registro degli indagati con l'accusa di concussione. Un'indagine davanti alla quale ha preferito mettersi in aspettativa in attesa che il governo nomini il suo sostituto nel prossimo consiglio dei ministri disponibile.

Ad incastrare il prefetto sono state le immagini della squadra Mobile, che hanno filmato il momento in cui la Galeone riceve la busta contenente il denaro. Il prefetto avrebbe proposto all'imprenditrice di emettere una fattura fittizia di 1.220 euro per intascare la parte di fondo di rappresentanza accordata ai prefetti che era rimasta disponibile alla fine dell'anno. Secondo l'accusa, 700 euro della somma concordata sarebbero andati al prefetto Galeone e 500 all'imprenditrice. Quest'ultima, però, ha denunciato i fatti alla polizia, con la quale ha concordato luogo, data e ora per la consegna dei soldi al prefetto Galeone, consentendo che il tutto venisse videoregistrato. L'episodio, stando a quanto ricostruito, sarebbe avvenuto in un bar del capoluogo calabrese. Cinquantotto anni, Paola Galeone è prefetto di Cosenza dal 23 luglio del 2018. In precedenza aveva svolto le stesse funzioni a Benevento. La Galeone é stata assunta nell'amministrazione civile dell'Interno nel dicembre del 1987 ed assegnata, come prima sede, alla Prefettura di Taranto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA