Cosenza, ritrovata legata a una recinzione la 22enne scomparsa due giorni fa

Pina Sidero, la 22enne che era scomparsa da due giorni a Corigliano Rossano (Cosenza), è stata trovata viva, anche se fisicamente provata. La giovane è stata trovata legata con del filo spinato ad una recinzione ad una trentina di metri dalla sua abitazione. Tutto rimane da chiarire. Il luogo del ritrovamento era stato già battuto, secondo quanto si è appreso, dalle persone che si erano poste alla sua ricerca e che in quel momento non avevano visto nulla. È presumibile, dunque, che la ragazza sia stata portata successivamente nel punto in cui è stata trovata.

Pina Sidero ritrovata legata a una recinzione

La prima ipotesi che era stata fatta nel momento della scomparsa della giovane era stata quella di un allontanamento volontario. Le indagini per ricostruire quanto è accaduto vengono condotte dalla Polizia di Stato sotto le direttive della Procura della Repubblica di Castrovillari.