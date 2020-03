Cosenza, donna al sesto mese soccorsa in elicottero: il bimbo nasce durante il volo

Parto in volo per una una donna al sesto mese di gravidanza soccorsa da un'eliambulanza in provincia di Cosenza. Un elicottero Pegaso 50 di Elitaliana (che lavora in supporto al Dipartimento Salute della Regione Calabria) ha caricato la paziente vicino al porto di Corigliano per trasportarla all’ospedale di Cosenza, ma durante il volo (17 minuti) il bambino è voluto nascere, più o meno sui cieli di Acri. Quando l’eliambulanza è arrivata all’Annunziata di Cosenza i pazienti erano in due. La mamma sta bene, il bambino prematuro, un maschietto, è stato intubato e portato in reparto, le sue condizioni sono stabili. © RIPRODUZIONE RISERVATA