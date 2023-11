Cosa sono l'imputabilità e l'infermità di mente? I casi recenti e le condizioni per l'applicabilità

Cosa sono l'imputabilità e l'infermità di mente? Risponde l'avvocato Antonio Bana. "Nel Diritto Penale italiano sussiste una fondamentale differenziazione tra due concetti di base: quello della responsabilità e quello della imputabilità. Per quanto concerne la nozione generale di responsabilità penale occorre innanzitutto far riferimento all’art. 40 C.p., titolato “rapporto di causalità”, per il quale: “Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”. Da ciò si desume che deve essere sempre dimostrata una “causalità materiale” tra il comportamento di una persona ed una conseguenza di danno o di pericolo. Questa nozione è precisata nell’art. 41 C.p., che definisce i diversi elementi (cause e concause) che devono essere valutati per attribuire ad un soggetto un determinato reato. Tali elementi sono alla base della criteriologia medico legale in tutti gli accertamenti relativi alla dimostrazione del cosiddetto nesso di causalità materiale od oggettivo. L'art. 42 C.p. definisce, invece, il cosiddetto concetto di “causalità psichica” o soggettiva: “Nessuno può essere punito per una azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l’ha commessa con coscienza e volontà. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge”. Gli elementi essenziali della causalità psichica sono pertanto identificati nella coscienza e nella volontà dell’autore del reato. 2 In particolare, il cosiddetto elemento psicologico del reato è specificato dall’art. 43 C.p. 3 2. Infermità e vizio totale o parziale di mente Nell’ambito dei diversi articoli attraverso i quali il Codice penale italiano definisce le cause di esclusione o limitazione della imputabilità, un ruolo del tutto centrale viene assunto dagli artt. 88 e 89 C.p. L’art. 88 C.p., intitolato “Vizio totale di mente”, recita che: “Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere o di volere”. L'art. 89 C.p., intitolato “Vizio parziale di mente”, recita che: “Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere o di volere, risponde del reato commesso, ma la pena è diminuita”.