Valanga a Cortina travolge sciatori: morto un ragazzo, illeso il fratello che era con lui. Si temono altre vittime

Valanga a Cortina d'Ampezzo (Belluno), nella zona Tofana di Rozes sopra il rifiugio Giussani: diverse persone, probabilmente sciatori, sarebbero stati travolti. Dalle prime informazioni sarebbe morto un ragazzo, trascinato a valle per 200 metri. Sul posto è intervenuto il Soccorso Alpino con il supporto di un elicottero ma per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. Illeso invece il fratello che si trovava con lui.

Il testimone: un centinaio di sciatori in zona. «Nella zona vicina a quella dove è avvenuta la valanga stava facendo attività sciistica almeno un centinaio di persone»: lo afferma un testimone della valanga che si è abbattuta sopra l'abitato di Cortina, nella zona Tofana di Rozes. Il giovane morto stava salendo con gli sci nella zona del Pilastro. In molti stamane si sono recati sino al Rifugio Angelo Di Bona e da lì stavano sciando lungo il vallone della Tofana.

