Variante inglese, 4 casi ai Mondiali di sci a Cortina. Zaia: «Preoccupati per contagi»

Ai Mondiali di sci di Cortina d'Ampezzo scatta l'allarme per la variante inglese del Covid individuata in quattro tamponi provenienti da un gruppo di sei prelevati tra i partecipanti alla competizione sportiva. Lo ha reso noto oggi Antonia Ricci, direttrice dell'Istituto zooprofilattico delle Venezie di Padova, che per conto della Regione Veneto sta attuando un programma di sequenziamento del virus sul territorio. Si tratta, secondo quanto ha riferito Ricci, di «persone residenti in Italia», e non è stato accertato, ancora, se si tratta di atleti, tecnici o accompagnatori. «I controlli sugli sportivi - ha spiegato la direttrice del Servizio prevenzione regionale Francesca Russo - sono già previsti con protocollo internazionale su tutti i partecipanti».

«L'Rt in Veneto oggi è dello 0,78%, non è preoccupante, ma dobbiamo fare attenzione perché in leggera crescita. Tutti gli altri parametri come i ricoveri, anche in terapia intensiva, sono abbondantemente sotto la linea che potrebbe farci scattare in zona arancione». Lo ha detto il presidente del Veneto Luca Zaia oggi nel corso del punto stampa. «Oggi abbiamo registrato 1.042 nuovi positivi con un'incidenza sul totale dei tamponi fatti del 3,13%. È un'incidenza ancora bassa, ma siamo passati in pochi giorni dall'1 al 3%: lo dico a chi pensa che sia il momento di fare festa con il 'liberi tuttì», ha spiegato Zaia sottolineando la preoccupazione per la presenza di varianti del covid anche in Veneto. Infatti da parte sua, la dottoressa Antonia Ricci, dg dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie nel corso del punto stampa ha spiegato che «ad oggi in totale sono stati sequenziati 519 campioni identificando 17 diversi gruppi genetici. Ci sono 4 varianti preoccupanti presenti in Veneto da monitorare perché hanno caratteristiche che potrebbero renderle più contagiose e pericolose. Tra queste vi sono quelle inglese, brasiliana e sudafricana».

Dopo un mese di calo dei contagi quotidiani il Veneto torna a superare i 1.000 casi di positività al Covid in sole 24 ore. Il report della Regione registra infatti 1.042 contagi in più rispetto a ieri, per un totale di 323.888 infetti dall'inizio dell'epidemia. Sotto quota mille la regione era scesa esattamente il 18 gennaio scorso (i casi erano stati 998). I decessi sono 30 in più rispetto a ieri, per un dato complessivo di 9.651 vittime. L'incidenza dei positivi sui tamponi - ha detto il presidente Luca Zaia - è del 3,13%. Nei reparti non critici degli ospedali sono ricoverate 1.290 persone (-46), nelle terapie intensive 135 (+1).

