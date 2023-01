Cortina d'Ampezzo, valanga sotto il rifugio Nuvolau: coppia veneziana travolta. Lei, maestra di sci, è gravissima

Hanno visto la morte in faccia i due veneziani, un uomo e una donna, G. R., di 34 anni, maestra di sci a Cortina, che ieri, 11 gennaio, stavano salendo con le pelli di foca tra la Gusela e il Nuvolau in comune di Cortina, nelle vicinanze dell'area sciistica delle 5 Torri, quando una valanga di neve ventata li ha travolti: lui è stato sfiorato dalla massa bianca che lo ha semisepolto, lei invece è stata centrata in pieno e ora si trova tra la vita e la morte all'ospedale di Treviso.

dare l'allarme lo sciatore rimasto semisepolto con la compagna sparita alla sua vista, entrambi sono stati recuperati, lei - G.R. 34 anni - è ricoverata in gravissime condizioni. La coppia è residente nel Veneziano.

Sul posto si è portato l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore con un'unità cinofila e personale del Soccorso alpino e della Guardia di finanza di Cortina. I soccorritori hanno individuato la donna, rimasta sommersa sotto due metri, e l'hanno liberata dalla neve per poi prestarle le prime cure e caricarla a bordo. L'elicottero è volato all'ospedale di Treviso. Per il secondo sciatore sta intervenendo l'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites di Bolzano.

Il rischio valanghe

Il bollettino dell’Agenzia regionale Arpav dava per la giornata di oggi - 11 gennaio - un pericolo di valanghe marcato.