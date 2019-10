Cervo entra in un negozio di vestiti, caos a Cortina: animale sedato e poi liberato

Cortina si sta preparando a tutto, in vista delle Olimpiadi Invernali. Ma forse nessuno si sarebbe aspettato una mattinata del genere. Stamattina un cervo dall'età compresa tra i 4 e i 5 anni si è intrufolato in un negozio specializzato in abiti tirolesi nella zona dello shopping della località montana, aprofittando dell'assenza temporanea della commessa. Per permettere la cattura dell'animale è stato necessario transennare tutta Largo Poste, la piazza pedonalizzata della città ampezzana. Il cervo, di grandi dimensioni, aveva probabilmente perso l'orientamento e, quando è stato scoperto frugare tra i vestiti della boutique, era in stato confusionario.

L'animale è stato sedato dai veterinari della Polizia provinciale e, successivamente, rilasciato nel bosco che circonda la meta turistica. «Tutto si è risolto nel migliore dei modi grazie al pronto intervento della Polizia, della Polizia Provinciale e del dottor Stefani degli Uffici veterinari», ha detto il sindaco Gianpaolo Ghedina.

