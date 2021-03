Trieste, va al bar tutti i giorni per vedere una cameriera: condannato per «corteggiamento ossessivo»

C'è chi va al bar per fare colazione e chi per corteggiare. È successo a Trieste, dove un uomo si è recato per oltre un anno e mezzo nello stesso posto per vedere una giovane barista. Ma lei ha sempre rifiutato le avances del 44enne calabrese di Castrovillari (Cosenza). Lui, però, ha continuato nei tentativi fino a che lei non l'ha denunciato per molestie. E la Corte di Cassazione ha così stabilito nella sentenza depositata il primo marzo 2021 che il comportamento dell'uomo è stato un «corteggiamento petulante e ossessivo». Per questo l'ha condannato a quattro mesi di reclusione, con possibilità di ottenere la sospensione condizionale della pena solo se risarcirà con 4mila euro la vittima entro sei mesi dal passaggio in giudicato del verdetto. È stata così confermata la sentenza emessa il 4 aprile 2019 dalla Corte di Appello di Tieste, e il 44enne è stata anche condannato a versare 3mila euro alla Cassa delle ammende e dovrà provvedere pure al pagamento del gratuito patrocinio al quale ha fatto ricorso la parte offesa che ha entrate a basso reddito.

La novità riguardo al reato di molestie

Il 44enne calabrese andava al bar anche senza consumare e con l'unico scopo di incontrare la barista. Cercava continuamente l'approccio con lei e, in un caso, l'ha inseguita salendo sullo stesso autobus preso dalla giovane. Inoltre, spesso è stato visto sostare sotto casa della donna. Secondo la Cassazione , questo atteggiamento è di «arrogante invadenza e di intromissione continua ed inopportuna». E perciò integra il reato di molestie. Qual è la novità ? Che c'è reato anche « in assenza di atteggiamenti aggressivi o in qualsiasi modo violenti».

Quando si verifica un «corteggiamento petulante»

La sentenza della Corte di Cassazione afferma un importante principio di diritto. Il reato di molestie può configurarsi anche quando c'è un «corteggiamento ossessivo e petulante». Che naturalmente deve essere diretto a instaurare un «rapporto comunicativo e confidenziale con la vittima» e l'altra persona deve essere «manifestamente contraria». Come si realizza? Attraverso una condotta «fastidiosa, pressante» e tramite la ripetizione costante «di saluti e contatti» che invadono la sfera personale dell'altra persona. E che risultano «invasivi» dell'altra persona, un'intromissione continua e «sgradita».

