Corridoio Vasariano imbrattato a Firenze, il sindaco Nardella: «Un vergognoso gesto vandalico»

Ignoti hanno imbrattato con scritte le colonne del Corridoio Vasariano a Firenze. «Stamattina - commenta il sindaco Dario Nardella- ci siamo svegliati con questo vergognoso gesto vandalico», «abbiamo immediatamente avviato un'indagine con la polizia municipale. Useremo tutte le telecamere e gli strumenti disponibili per individuare questi individui spregevoli per punirli adeguatamente. Abbiamo avvisato la Soprintendenza e parlato con la direzione degli Uffizi che ringraziamo perché ci hanno assicurato che interverranno tempestivamente per la rimozione e la pulizia. Chi danneggia il patrimonio culturale commette un reato gravissimo».