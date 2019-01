Corpo carbonizzato trovato nelle campagne vicino a Bergamo è della mamma scomparsa giovedì

Ultimo aggiornamento: 14:53

È di Stefania Crotti, 42 anni, la donna scomparsa giovedì sera da Gorlago, nella Bergamasca, il corpo carbonizzato trovato nei campi ad Erbusco nel Bresciano vicino all'autostrada A4 ieri pomeriggio da un ciclista di passaggio. Lo confermano gli inquirenti bresciani. Il marito della donna, che ha sporto denuncia di scomparsa, ha trascorso la mattinata dai carabinieri. La donna era svanita nel nulla dopo il lavoro e la sua auto era stata trovata fuori dall'azienda dove lavora.Il corpo di Stefania Crotti, mamma di una bimba di sette anni, la cui scomparsa era stata denunciata giovedì scorso dal marito, è stato riconosciuto dalla fede al dito. All'interno dell'anello era presente la scritta con il nome del marito e la data del loro matrimonio avvenuto nel 2002. Servirà comunque l' esame del Dna per confermare che il cadavere sia effettivamente quello della donna come però ritengono con certezza gli inquirenti.Da quanto trapela, sul caso di omicidio indagano i carabinieri, non risultano al momento indagati. A denunciare la scomparsa della 42enne, uscita giovedì da lavoro alle 15.30 a Cenate Sotto (Bergamo) e mai rientrata a casa, era stato il marito, Stefano Del Bene, che anche su Facebook aveva lanciato un appello per poter riabbracciare la moglie.