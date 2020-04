Coronavirus Veneto, Zaia frena: «Non è tutto finito, possiamo anche richiudere»

Un passo indietro, piccolo. Ma importante. «Lo dico subito e in maniera trasparente: stiamo lavorando per fissare in maniera plastica un numero di ricoverati e delle terapie intensive, perché se lo raggiungiamo si torna a chiudere» per contenere la nuova eventuale avanzata del coronavirus. Lo ha annunciato il presidente del Veneto Luca Zaia. «Non ci sono alternative - ha aggiunto Zaia - non vorrei che qualcuno si faccia l'idea che è tutto finito».

Coronavirus, Zaia: «I veneti non sono irresponsabili, non escludo altre ordinanze». Ma salgono le vittime

Coronavirus, in Veneto il lockdown non c'è più. E la Valle d'Aosta vuole riaprire le scuole

«È possibile affrontare la riapertura, ma investiamo sulla messa in sicurezza dei cittadini, e soprattutto la mascherina è imprescindibile, perché metti in sicurezza la tua salute, metti in sicurezza la salute degli altri, e se non te la metti avremo ricadute e dovremo riprendere in mano le chiusure», ha concluso Zaia. Sono intanto arrivati a 17.825 dall'inizio dell'epidemia i casi registrati in Veneto, 117 in più rispetto a ieri. Scendono a 1.156 i ricoverati negli ospedali (-31), e quelli nelle terapie intensive, che sono 114 (-6); 2.559 sono i pazienti dimessi (+51). I morti sono 1.124 in ospedale (+22), su un totale di 1.437. I tamponi eseguiti sono oltre 337 mila, 9.047 in più rispetto a ieri; 7.661 sono le persone poste in isolamento (-225).



Ultimo aggiornamento: 13:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA