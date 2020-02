Coronavirus, a Vo' Euganeo arrivano le prime pattuglie dei carabinieri

Sono arrivate a Vò Euganeo, il paese focolaio di Coronavirus in veneto, le prime pattuglie dei carabinieri che, presumibilmente nelle prossime ore, istituiranno i posti di blocco previsti dal decreto governativo. Si tratta di un paio di vetture di servizio dell'Arma, a bordo delle quali vi sono militari tutti dotati di mascherine di sicurezza.

«Se siamo preoccupati? Un po' di paura c'è, è inevitabile». Risponde così, attraverso il cancello dell'abitazione, un residente di Vò. «Il tampone non l'abbiamo ancora fatto - prosegue l'uomo - e nessuno per il momento ce l'ha chiesto. In casa siamo solo in due, al momento stiamo bene, non abbiamo sintomi. Domani però il tampone, spero qui in paese, lo andiamo a fare di sicuro».



