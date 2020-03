Coronavirus: «Vi contagio tutti», 17enne arrestato a Firenze

Si ripete lo schema per farla franca con le forze dell'ordine: la minaccia di passare il coronavirus per darsi alla fuga. «Ho il coronavirus , vi contagio tutti»: con queste parole urlate ha esordito un 17enne di origini straniere fermato la notte scorsa dagli agenti della squadra volante della questura di Firenze dopo che aveva messo a segno un colpo in un esercizio commerciale del centro storico.Intorno alle 2.00 una pattuglia, impegnata proprio nei controlli per il contenimento del Covid-19 , ha intercettato il ragazzo a bordo di una bicicletta in via dei Leoni. Alla vista della volante il sospetto si è affrettato a svoltare verso via del Corno, proseguendo velocemente per via Perlagio e via Vinegia per poi percorrere via Magalotti, Borgo dei Greci e ancora via Perlagio, via del Corno ed infine via dei Leoni. Il fuggitivo è stato raggiunto e fermato proprio in via dei Leoni da due Volanti che gli hanno tagliato ogni via di fuga, riuscendo a bloccarlo nonostante la forte resistenza opposta dal ragazzo e la minaccia di contagio rivolta ai poliziotti per farli desistere dall'avvicinarlo fisicamente.