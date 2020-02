Coronavirus, il vescovo di Piacenza vieta lo «scambio di pace»

Anche la chiesa si adegua al coronavirus. Distribuire la Comunione solo sulla mano e non in bocca ed evitare lo scambio di pace. Sono alcune delle misure disposte dal vescovo di Piacenza Gianni Ambrosio per le messe nelle chiese della Diocesi. A seguito delle disposizioni emanate dalla Prefettura di Piacenza sul Coronavirus, il Vescovo ha disposto, a scopo precauzionale e sino a nuove indicazioni, anche la sospensione delle attività di catechismo, di gruppo e altre occasioni aggregative «È normale e giusto che si prendano provvedimenti, nulla di straordinario», spiega mons. Rino Fisichella, originario di Codogno. «È ovvio che bisogna ricorrere a tutta la prudenza necessaria», conclude Fisichella.

