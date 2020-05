Coronavirus Veneto, Zaia: «Solo 29 positivi in più rispetto a ieri. Quasi nulla»

Sono saliti a 18.402 i casi positivi riscontrati in, 29 in più rispetto al pomeriggio di ieri. Lo ha reso noto il presidente regionale, definendo i nuovi casi «quasi nulla». «Abbiamo fatto oltre 392 mila tamponi - ha aggiunto - soprattutto nei posti più a rischio come Rsa e ospedali, quindi l'aumento dei positivi è quasi nulla». Le persone in isolamento domiciliare sono 6.353, 426 in meno rispetto a ieri; i ricoverati in ospedale 1.024 (-32), quelli in terapia intensiva 98 (-1); i dimessi sono 2.743, +40 rispetto a ieri, i morti in ospedale sono 1.207 (+13), in totale sono 1.545.